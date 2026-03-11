Elaine Mickely e Cesar Filho - Reprodução de vídeo / Instagram

Elaine Mickely e Cesar Filho Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 11/03/2026 09:54 | Atualizado 11/03/2026 09:59

"Nós temos uma notícia para compartilhar com vocês: sim, seremos vovó e vovô pela segunda vez! Deus faz infinitamente mais… Agora, o bebê que está a caminho é da nossa nora amada, Júlia Vieira, e do nosso filho precioso, Luigi Cesar", iniciaram.

"O nosso Deus de promessas cuidando de cada detalhe, trazendo mais uma alegria sem limites aos nossos corações e a nossa casa! Família aumentando e as promessas do Senhor se cumprindo. Deus é bom o tempo todo! Nós já te amamos muito, bebezinho. Parabéns, lindezas Juju e Luly!", acrescentaram.

