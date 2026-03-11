Elaine Mickely e Cesar Filho Reprodução de vídeo / Instagram

Rio - Cesar Filho e Elaine Mickely usaram o Instagram, nesta terça-feira (10), para anunciarem que serão avós pela segunda vez. O filho do casal, Luigi, e a mulher dele, Júlia, esperam o primeiro bebê. Vale lembrar que, anteriormente, o apresentador já havia revelado que a filha, Luma Cesar, estava grávida. 
"Nós temos uma notícia para compartilhar com vocês: sim, seremos vovó e vovô pela segunda vez! Deus faz infinitamente mais… Agora, o bebê que está a caminho é da nossa nora amada, Júlia Vieira, e do nosso filho precioso, Luigi Cesar", iniciaram. 
"O nosso Deus de promessas cuidando de cada detalhe, trazendo mais uma alegria sem limites aos nossos corações e a nossa casa! Família aumentando e as promessas do Senhor se cumprindo. Deus é bom o tempo todo! Nós já te amamos muito, bebezinho. Parabéns, lindezas Juju e Luly!", acrescentaram. 
