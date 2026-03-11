Fred Bruno - Reprodução do Instagram

Publicado 11/03/2026 10:18 | Atualizado 11/03/2026 10:19

Rio - Fred Bruno, de 36 anos, celebrou a indicação ao prêmio "Melhores do Ano", do "Domingão com Huck", em um vídeo publicado no Instagram Stories, nesta terça-feira (10), e foi às lágrimas pelo reconhecimento. Apresentador do Globo Esporte SP, ele concorre na categoria Profissional do Esporte com Alex Escobar e Everaldo Marques. O vencedor será anunciado no programa do dia 29 de março.

"Foi uma das notícias mais especiais da minha vida. Como funciona o prêmio: todos os funcionários da Globo recebem um e-mail, e essa votação é interna. Ser indicado a esse prêmio no meu primeiro ano é algo que não dá para acreditar. Meu sonho era trabalhar na Globo, e estou realizando da melhor maneira possível, com as melhores pessoas possíveis... Estou muito feliz", comentou Fred.

Em outro vídeo, o apresentador recordou o antigo trabalho no 'Domingão'. "Só de estar lá já representa muito para mim. Algumas pessoas sabem, eu era assistente de plateia do Domingão, na época que era do Faustão. Ia lá, ganhava meu dinheirinho, mas ia muito mais para assistir ao Faustão. Eu sempre colocava na minha cabeça que eu iria sair da plateia e iria para o palco", disse, aos prantos.



"A perspectiva disso acontecer era 'menos zero'. De onde eu vim, fazer jornalismo era totalmente diferente. Um monte de pessoas tentando derrubar meu sonho. Muitas! E eu sempre acreditei, minha família e meus amigos. Independentemente do resultado, já me sinto muito vitorioso", completou.