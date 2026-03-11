Ana Castela diz que foi diagnosticada com TDA - Reprodução / Instagram

Publicado 11/03/2026 12:51

Rio - Ana Castela revelou aos seguidores que recebeu o diagnóstico de TDA (Transtorno de Déficit de Atenção). A artista, de 22 anos, comentou o resultado da consulta em um vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (11) e afirmou que a descoberta ajudou a entender diversos comportamentos do dia a dia.

"Acabei de sair da consulta e vou te falar: agora minha vida fez sentido. Agora eu entendi tudo já. Vou ter que passar na neuropsicóloga também, mas, gente, agora, sim, a vida é linda", declarou a chamada "Boiadeira”.

No vídeo, a cantora também escreveu: "Tudo que eu faço é TDA". Logo depois, explicou um detalhe que chamou a atenção dos fãs. "Vocês estão falando que eu esqueci o 'H' do TDAH, pois o 'H' eu não tenho, só tenho o 'A'", disse.

Horas antes da consulta, Ana já havia comentado com os seguidores que passaria por avaliação médica para investigar a possibilidade do transtorno. Na ocasião, ela admitiu certa apreensão com o resultado. "Estou fazendo exame para saber se tenho mesmo TDAH, porque tenho muitos sintomas que são fortes. Estou com medo de não sair só com TDAH e ela [a médica] mandar uma lista enorme, cheia de coisas", contou.

Entenda a diferença entre TDA e TDAH

O Transtorno de Déficit de Atenção (TDA) é considerado um transtorno neurobiológico associado principalmente à desatenção, dificuldade de concentração em uma única atividade e problemas para manter tarefas e compromissos organizados. Esquecimentos frequentes também costumam fazer parte do quadro.

Quando o diagnóstico inclui sintomas marcantes de hiperatividade e impulsividade, a classificação passa a ser TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. Já nos casos em que a hiperatividade não aparece de forma significativa, o diagnóstico permanece apenas como TDA.