Adriane Galisteu diz que previsão de Silvio Santos sobre ela se cumpriu - Reprodução / TV Cultura / SBT

Adriane Galisteu diz que previsão de Silvio Santos sobre ela se cumpriuReprodução / TV Cultura / SBT

Publicado 08/04/2026 15:18

Rio - A apresentadora Adriane Galisteu revisitou um dos momentos mais delicados da sua trajetória profissional ao comentar a saída do SBT e a ida para a Band. Em entrevista ao programa Provoca, exibido nesta terça-feira (7), ela afirmou que ouviu um alerta de Silvio Santos que, anos depois, se confirmou.



Durante a conversa, Galisteu contou que a decisão de deixar o canal foi motivada por desgaste na relação profissional. A mudança, no entanto, teve consequências inesperadas.



“Eu fiquei na geladeira por nove anos depois do SBT. As pessoas nem lembram disso, mas é bom pra eu lembrar pra mim. Eu falo na minha orelha, pra ficar bem alto. Porque eu achei que, quando a gente sabe fazer, sempre tem um lugar pra você. Eu sempre achei que os bons estão sempre empregados. Ficar fora do ar era uma coisa impensável pra mim”, afirmou.



A apresentadora também recordou a conversa que teve com Silvio Santos antes de deixar a emissora. Segundo ela, o comunicador tentou convencê-la a permanecer no canal.



“Eu saio do SBT, vou pra Band, fico cinco anos na Band... Me lembro como se fosse hoje, o Silvio Santos falando pra mim: ‘Por que você vai sair do SBT?’. Porque ele queria que eu renovasse”, disse.



Na sequência, Galisteu revelou o conselho que recebeu do empresário. “Ele falou: ‘Mas a Band é uma emissora masculina. Fica aqui. Você vai pedir pra voltar’. Bom, ele desenhou a minha história, pedi pra voltar mesmo. Foi o que aconteceu. Eu fiquei cinco anos na Band e nove fora do ar, da TV aberta”, completou.



Ao avaliar o período longe da TV aberta, a apresentadora descreveu o impacto emocional. “Foi muito tempo fora da TV aberta, eu perdi um bonde. Você pode imaginar o que eu sofri ou não? Poucas coisas me deixaram tão abalada como isso. Eu nunca me imaginei fora. A TV aberta deixou um buraco na minha alma, eu não me conformava. Eu acordava, dormia e não me conformava. Foi a minha pior fase. Doeu profundamente”, desabafou.



Mesmo com trabalhos em outras plataformas, Galisteu disse que sentia falta do espaço na televisão tradicional. “Eu nunca parei de trabalhar. Foi aí que eu procurei outros caminhos, eu abri meu canal no YouTube, me dediquei ao teatro, voltei a ter programa de rádio. Sem trabalhar eu nunca fiquei. Assinei com TV por assinatura. Eu estava trabalhando na televisão, tinha um programa chiquérrimo. Estava tudo certo, eu estava contratada, mas o buraco que fez no meu peito em estar fora da TV aberta foi enorme”, afirmou.



Relação com Silvio Santos



Na entrevista, Galisteu também falou sobre a relação com o apresentador, que classificou como complexa. “Eu tive um desgaste grande com ele. Ele não era um cara fácil. Ele era um cara admirável, amado, era a paixão da minha mãe. A minha mãe brigou comigo por causa dele, ela não queria que eu saísse do SBT por nada no mundo. Ela era muito fã dele. Então, tudo o que ele falava era lei e tudo o que eu falava estava errado”, contou.



Hoje, a apresentadora acredita que lidaria de outra forma com a situação. “Eu entendia ele muito bem como patrão, mas eu estava muito empolgada na época com a minha posição, com o meu tamanho. E eu acho que, se fosse hoje, a minha relação com ele seria completamente diferente”, avaliou.



Ela ainda resumiu a experiência ao lado do comunicador. “Mas era difícil lidar com ele, porque trocar ideia com o Silvio Santos era chegar com as suas e sair com as dele. Você nunca sabia se estava falando com o dono ou com o apresentador. Minha experiência com ele foi enorme”, concluiu.

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