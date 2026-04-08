Yasmin Brunet mostra antes e depois após perder 25 kgReprodução Instagram
Ao comentar a mudança, Yasmin destacou os impactos no bem-estar. "25 kilos a menos! Lipedema desinflamado, muito mais conforto e segurança", escreveu.
No vídeo, ela relembrou o período em que enfrentava a condição de forma mais intensa e explicou que chegou a ter oscilações ao longo do caminho. "Eu estava com o lipedema bem inflamado, com 25 quilos a mais do que hoje. Depois tive uma melhora, mas acabei voltando a consumir glúten e senti piorar novamente", relatou.
Segundo a modelo, a virada aconteceu quando passou a focar no controle da inflamação e em ajustes na alimentação. "Tenho questões alimentares, vocês sabem, mas hoje não entro mais em desespero", disse.
A mudança de hábitos começou após sua participação no Big Brother Brasil, marcando o início de uma nova fase na rotina e nos cuidados com a saúde.
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