Yasmin Brunet mostra antes e depois após perder 25 kg - Reprodução Instagram

Yasmin Brunet mostra antes e depois após perder 25 kgReprodução Instagram

Publicado 08/04/2026 22:07 | Atualizado 08/04/2026 22:10

Rio - A modelo Yasmin Brunet usou as redes sociais, nesta quarta-feira (8), para dividir com os seguidores a evolução do seu corpo nos últimos anos. Em um vídeo, ela exibiu o antes e depois e contou que eliminou 25 kg durante o processo de tratamento do lipedema, diagnosticado em 2024.

Yasmin Brunet mostra antes e depois após perder 25 kg Reprodução Instagram

Ao comentar a mudança, Yasmin destacou os impactos no bem-estar. "25 kilos a menos! Lipedema desinflamado, muito mais conforto e segurança", escreveu.No vídeo, ela relembrou o período em que enfrentava a condição de forma mais intensa e explicou que chegou a ter oscilações ao longo do caminho. "Eu estava com o lipedema bem inflamado, com 25 quilos a mais do que hoje. Depois tive uma melhora, mas acabei voltando a consumir glúten e senti piorar novamente", relatou.Segundo a modelo, a virada aconteceu quando passou a focar no controle da inflamação e em ajustes na alimentação. "Tenho questões alimentares, vocês sabem, mas hoje não entro mais em desespero", disse.A mudança de hábitos começou após sua participação no Big Brother Brasil, marcando o início de uma nova fase na rotina e nos cuidados com a saúde.