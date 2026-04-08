Maxiane curte praia no Rio e exibe boa forma em dia de descanso: "Dia lindo e quente" - Reprodução Instagram

Maxiane curte praia no Rio e exibe boa forma em dia de descanso: "Dia lindo e quente"Reprodução Instagram

Publicado 08/04/2026 20:55 | Atualizado 08/04/2026 20:56

Rio - A ex-BBB Maxiane aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (8) e compartilhou registros na praia da Barra da Tijuca. A influenciadora, que deixou o reality no sexto Paredão, está passando alguns dias na cidade. "Aproveitando esse dia lindo e quente no Rio", escreveu na legenda de uma das publicações.