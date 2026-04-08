Maxiane curte praia no Rio e exibe boa forma em dia de descanso: "Dia lindo e quente"Reprodução Instagram
Além das fotos na areia, ela também mostrou momentos em um quiosque à beira-mar, onde comentou sobre a pausa na rotina. "Aproveitando um pouquinho de descanso. Vocês viram que esses últimos dias foram muito corridos para mim", disse.
Em outro trecho, Maxiane ainda brincou com a paisagem carioca. "Então, eu vim para praia aproveitar. [...] Mas eu estou pobre de vista, né? Diga aí, tem como ser triste no Rio de Janeiro?".
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