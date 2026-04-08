Maxiane curte praia no Rio e exibe boa forma em dia de descanso: "Dia lindo e quente"Reprodução Instagram

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Rio - A ex-BBB Maxiane aproveitou o dia de sol no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (8) e compartilhou registros na praia da Barra da Tijuca. A influenciadora, que deixou o reality no sexto Paredão, está passando alguns dias na cidade. "Aproveitando esse dia lindo e quente no Rio", escreveu na legenda de uma das publicações.
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Maxiane curte praia no Rio e exibe boa forma em dia de descanso:
Maxiane curte praia no Rio e exibe boa forma em dia de descanso:
Maxiane curte praia no Rio e exibe boa forma em dia de descanso:
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Maxiane curte praia no Rio e exibe boa forma em dia de descanso:
Maxiane curte praia no Rio e exibe boa forma em dia de descanso:


Além das fotos na areia, ela também mostrou momentos em um quiosque à beira-mar, onde comentou sobre a pausa na rotina. "Aproveitando um pouquinho de descanso. Vocês viram que esses últimos dias foram muito corridos para mim", disse.

Em outro trecho, Maxiane ainda brincou com a paisagem carioca. "Então, eu vim para praia aproveitar. [...] Mas eu estou pobre de vista, né? Diga aí, tem como ser triste no Rio de Janeiro?".