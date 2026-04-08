Ex de Hulk compra mansão milionária em MG e passa a morar perto do jogadorReprodução Instagram

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A empresária Iran Ângelo se mudou para Minas Gerais e passou a viver em uma mansão avaliada em cerca de R$ 4 milhões no condomínio Alphaville Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O imóvel ficou a aproximadamente dez minutos da casa do ex-marido, o jogador Hulk.
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Ex de Hulk compra mansão milionária em MG e passa a morar perto do jogador - Reprodução Instagram
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Ex de Hulk compra mansão milionária em MG e passa a morar perto do jogador - Reprodução Instagram
Ex de Hulk compra mansão milionária em MG e passa a morar perto do jogador - Reprodução Instagram


A residência reuniu espaços amplos e áreas voltadas ao lazer, como salas integradas, cozinha espaçosa, sala de cinema e uma adega com capacidade para mais de 160 garrafas. A suíte principal contou com varanda, closet e banheira, enquanto a área externa teve piscina e ambiente de convivência cercado por paisagismo.

Um dos destaques da casa foi a garagem com espaço para cinco carros, incluindo uma vaga integrada à área interna do imóvel.

A mudança aconteceu após os filhos mais velhos de Iran com o atleta, Thiago, de 15 anos, e Ian, de 17, assinarem com as categorias de base do Atlético-MG. Eles também são pais de Alice, de 9.

Além do endereço em Minas, a empresária manteve imóveis em outros estados, como uma cobertura no litoral da Paraíba e um apartamento em São Paulo, onde vivia anteriormente com os filhos.