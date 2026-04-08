Ex de Hulk compra mansão milionária em MG e passa a morar perto do jogadorReprodução Instagram
A residência reuniu espaços amplos e áreas voltadas ao lazer, como salas integradas, cozinha espaçosa, sala de cinema e uma adega com capacidade para mais de 160 garrafas. A suíte principal contou com varanda, closet e banheira, enquanto a área externa teve piscina e ambiente de convivência cercado por paisagismo.
Um dos destaques da casa foi a garagem com espaço para cinco carros, incluindo uma vaga integrada à área interna do imóvel.
A mudança aconteceu após os filhos mais velhos de Iran com o atleta, Thiago, de 15 anos, e Ian, de 17, assinarem com as categorias de base do Atlético-MG. Eles também são pais de Alice, de 9.
Além do endereço em Minas, a empresária manteve imóveis em outros estados, como uma cobertura no litoral da Paraíba e um apartamento em São Paulo, onde vivia anteriormente com os filhos.
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