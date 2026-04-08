Ex de Hulk compra mansão milionária em MG e passa a morar perto do jogador - Reprodução Instagram

Ex de Hulk compra mansão milionária em MG e passa a morar perto do jogadorReprodução Instagram

Publicado 08/04/2026 17:29

A empresária Iran Ângelo se mudou para Minas Gerais e passou a viver em uma mansão avaliada em cerca de R$ 4 milhões no condomínio Alphaville Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. O imóvel ficou a aproximadamente dez minutos da casa do ex-marido, o jogador Hulk.