Alinne Moraes publicou fotos de maiô nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Alinne Moraes publicou fotos de maiô nas redes sociais Reprodução/Instagram

Publicado 08/04/2026 15:52

Rio - Alinne Moraes, de 43 anos, encantou os seguidores nesta quarta-feira (8) ao compartilhar nas redes sociais registros usando um maiô vazado. A atriz posou para os cliques após um momento relaxante na sauna.

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As imagens da artista foram elogiadas pelos internautas. "Obra de arte em carne e osso", escreveu um perfil. "A deusa da beleza", exaltou outro. "Quando vai me ensinar a ser musa assim? Uau", brincou um terceiro.

Alinne Moraes está solteira desde o término do relacionamento com o cineasta Mauro Lima após quase quinze anos juntos. Os dois são pais de Pedro, de 11 anos.