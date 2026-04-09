Bárbara Evans comemora aniversário de 4 anos da filha Ayla com presença mãe, Monique Evans - Reprodução / Instagram

Bárbara Evans comemora aniversário de 4 anos da filha Ayla com presença mãe, Monique Evans Reprodução / Instagram

Publicado 09/04/2026 07:53 | Atualizado 09/04/2026 08:54

Rio - Bárbara Evans reuniu a família para celebrar o aniversário de 4 anos da filha Ayla. A comemoração aconteceu após a data oficial, celebrada na última segunda-feira (6), e teve como tema o universo do filme "Frozen".

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A festa contou com decoração inspirada nas personagens do longa e reuniu parentes próximos, incluindo a avó da menina, Monique Evans, de 69 anos. Nas redes sociais, Monique compartilhou um registro ao lado da neta e destacou o momento com bom humor: “Comemorando o niver de 4 anos da Ayla. Foi difícil, mas consegui uma foto… Princesa”.Além de Ayla, Bárbara também é mãe dos gêmeos Álvaro e Antônio, de 2 anos, frutos do casamento com o empresário Gustavo Theodoro. A presença de Monique na celebração chamou a atenção de seguidores, especialmente após o histórico recente de altos e baixos na relação entre mãe e filha.Em novembro do ano passado, durante a festa de aniversário dos gêmeos, Monique já havia marcado presença e feito uma declaração pública de carinho. “Noite maravilhosa! Niver dos meus netinhos Álvaro e Antonio. Que festa perfeita!!! Obrigada, Bárbara e Gustavo. Ayla, vovó vai morrer de saudades”, escreveu na ocasião.A relação conflituosa entre Bárbara e Monique veio à tona no início de 2025, após a influenciadora responder perguntas de seguidores sobre o vínculo com a mãe. “Vamos para a verdade dos fatos. Faz tempo que as pessoas desconfiam que a gente não se dá bem. Sim… Nós não nos entendemos muito bem, minha mãe tem depressão e [é] borderline. Sempre dei muito carinho e amor! Tentei ser o mais presente possível. Moramos muito longe”, afirmou Bárbara na época.Meses depois, em maio, Monique confirmou a reaproximação e disse que as duas voltaram a manter contato, ainda que de forma virtual. Atualmente, a apresentadora vive no Rio de Janeiro, enquanto Bárbara mora no interior de São Paulo com a família.