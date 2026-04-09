Daniel Cady e o filho, Marcelo Sangalo - Reprodução / Instagram

Daniel Cady e o filho, Marcelo Sangalo Reprodução / Instagram

Publicado 09/04/2026 08:29

Rio - Marcelo Sangalo, de 16 anos, movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (8) ao compartilhar um registro ao lado do pai, Daniel Cady. No clique em frente ao espelho, os dois surgem com produções semelhantes, apostando em looks casuais em tons escuros.



A publicação foi feita nos stories do jovem, que optou por uma legenda simples, com um emoji de coração vermelho.

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Pai de três filhos com Ivete Sangalo, Daniel Cady comentou sobre a influência da família em sua trajetória pessoal. Em entrevista ao podcast Fala Papah, ele destacou o aprendizado ao longo do casamento e da paternidade. “Fui casado durante 18 anos com uma pessoa maravilhosa, que me ensinou muito, e mais velha, então isso para mim foi uma injeção de aprendizado absurdo. E pela experiência da paternidade de três filhos”, afirmou.O nutricionista também refletiu sobre o momento atual, com foco no bem-estar físico e emocional. “Não sei se estou no auge da minha forma física, mas estou muito bem. Estou nadando, surfando, mergulhando, muito centrado em mim. Hoje sou um cara menos preocupado, menos agitado. Isso é maturidade”, declarou.Marcelo é o primogênito de Ivete Sangalo e Daniel Cady, que também são pais das gêmeas Marina e Helena, de 7 anos.