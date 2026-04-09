Chaiany e Filipe Bragança nos bastidores de ’Coração Acelerado’ - Divulgação

Chaiany e Filipe Bragança nos bastidores de ’Coração Acelerado’Divulgação

Publicado 09/04/2026 18:15 | Atualizado 09/04/2026 19:58

Rio - Recém eliminada do "BBB 26", Chaiany gravou com a equipe do "Mais Você" nos bastidores da novela 'Coração Acelerado", nesta quinta-feira (9). Natural de Goiás, a ex-participante do reality conheceu o guarda-roupa da produção, declarando sua preferência por botas e chapéus, e visitou a cidade cenográfica da trama.

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A ex-sister acompanhou o set de gravação e experimentou o empadão goiano da cena. Gabz, intérprete da personagem Eduarda, compartilhou nas redes sociais um vídeo da interação de Chai com parte do elenco, entre eles os atores David Junior e Filipe Bragança.

"Gente, amo ela", escreveu Gabz. Chaiany foi a 12ª eliminada do programa com 61,07% dos votos ao enfrentar Juliano Floss e Marciele na berlinda.