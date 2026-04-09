Eliminada do 'BBB 26' com alta rejeição, Solange Couto compartilha reflexão nas redes - Reprodução Instagram

Eliminada do 'BBB 26' com alta rejeição, Solange Couto compartilha reflexão nas redesReprodução Instagram

Publicado 09/04/2026 16:38 | Atualizado 09/04/2026 16:39

Eliminada do BBB 26 com a maior rejeição da temporada até agora, Solange Couto voltou às redes sociais nesta quinta-feira (9) para compartilhar uma mensagem voltada à fé e à superação. A atriz deixou o programa na última terça-feira (31), ao enfrentar o paredão contra Jordana e Marciele, que receberam 3,54% e 2,29% dos votos, respectivamente.

No desabafo, ela reforçou sua crença em Deus e na ideia de recomeço. “Levanta, sacode a poeira e dê a volta por cima! Coloca um sorriso no rosto, Deus é o dono do sim, Ele é quem permite o não. A porta que Ele tem pra cada um é inegociável, Ele determina para quem Ele quer e ninguém pode mudar isso”, escreveu.

Na sequência, completou: “Me agarro Nele, confio Nele e é Nele que eu busco me inspirar e buscar sempre ser melhor a cada dia. Um beijo da Sol!”.

A trajetória da atriz no reality foi marcada por episódios polêmicos. Durante o confinamento, Solange foi alvo de críticas por declarações envolvendo temas como estupro e maternidade, além de embates com outros participantes, entre eles Ana Paula Renault e Milena.