Ana Castela se declarou para mãe em publicação de aniversário - Reprodução/Instagram

Ana Castela se declarou para mãe em publicação de aniversário Reprodução/Instagram

Publicado 09/04/2026 14:11

Rio - Ana Castela usou as redes sociais nesta quinta-feira (9) para comemorar o aniversário da mãe, Michele Castela. A artista compartilhou uma foto com a genitora e um texto descrevendo a forma que as duas demonstram carinho uma pela outra.

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"Aniversário dela...Foi ela quem me ensinou tudo que sei e o que eu ainda não sei, ela briga comigo até eu aprender. A gente não é muito de falar 'eu te amo'...mas também nunca precisou. Porque existem mil e uma formas de mostrar o quanto a gente se gosta", escreveu na legenda.

A Boiadeira listou as situações engraçadas que marcam a relação materna. "Na comida, no 'mãe, me empresta seu sapato?' e você deixar, no 'filha, você nem usa essa bolsa, da pra mãe?' e eu dou. Ela é tão doida, que conseguiu fazer uma úlcera por estresse cicatrizar sozinha. Ela é tão amada, que nem as pedras do rim largam dela. Ela é tão hospitaleira, que prefere que ninguém vá na casa dela. E essa é a minha mãe".