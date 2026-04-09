Irmã de Nando Cunha é diagnosticada com câncer no fígado e ator pede apoio - Reprodução / Instagram

Irmã de Nando Cunha é diagnosticada com câncer no fígado e ator pede apoioReprodução / Instagram

Publicado 09/04/2026 12:24

Rio - O ator Nando Cunha, de 59 anos, usou as redes sociais na quarta-feira (8) para compartilhar um momento delicado envolvendo a família e pedir apoio do público. Em publicação no Instagram, ele revelou que a irmã, Lucimar, foi diagnosticada com câncer no fígado.



Na mensagem, o artista fez um apelo por orações e destacou a importância da fé neste período. “Venho aqui hoje pedir todas as orações possíveis para minha irmã Lucimar. Que recentemente descobriu um câncer no fígado”, escreveu.



Nando também aproveitou a referência ao mês de abril, associado a São Jorge, para reforçar o pedido de boas energias. “Aproveitando o mês de abril, o mês de Jorge”, acrescentou.



Ao falar sobre a irmã, o ator ressaltou a trajetória e o perfil de Lucimar, com destaque para sua atuação intelectual e cultural. “Minha irmã é uma intelectual, uma apaixonada pelo ensino, escritora e ativista cultural. Uma com uma história de vida linda e ainda com muito para viver e escrever”, afirmou.



Por fim, ele reforçou o pedido de apoio neste momento difícil. “Então peço a todos que vibrem positivo para que ela possa sair dessa o mais rápido possível”, concluiu.