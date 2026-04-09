Irmã de Nando Cunha é diagnosticada com câncer no fígado e ator pede apoioReprodução / Instagram
Na mensagem, o artista fez um apelo por orações e destacou a importância da fé neste período. “Venho aqui hoje pedir todas as orações possíveis para minha irmã Lucimar. Que recentemente descobriu um câncer no fígado”, escreveu.
Nando também aproveitou a referência ao mês de abril, associado a São Jorge, para reforçar o pedido de boas energias. “Aproveitando o mês de abril, o mês de Jorge”, acrescentou.
Ao falar sobre a irmã, o ator ressaltou a trajetória e o perfil de Lucimar, com destaque para sua atuação intelectual e cultural. “Minha irmã é uma intelectual, uma apaixonada pelo ensino, escritora e ativista cultural. Uma com uma história de vida linda e ainda com muito para viver e escrever”, afirmou.
Por fim, ele reforçou o pedido de apoio neste momento difícil. “Então peço a todos que vibrem positivo para que ela possa sair dessa o mais rápido possível”, concluiu.
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