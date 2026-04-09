Paula Amorim espera o segundo filho com Breno Simões Reprodução/Instagram

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Rio - Paula Amorim e Breno Simões revelaram nesta quinta-feira (9) que estão esperando mais um filho. Pais de Theo, de 3 anos, o casal formado no "BBB 18" sofreu com três perdas gestacionais na tentativa de dar um irmão para o menino. 
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Paula Amorim e Breno Simões com o filho, Theo - Reprodução/Instagram
Paula Amorim exibiu a barriguinha da nova gestação - Reprodução/Instagram
Breno Simões e Paula Amorim já são pais de Theo - Reprodução/Instagram
Paula Amorim espera o segundo filho com Breno Simões - Reprodução/Instagram
"Nossa caminhada foi longa, cheia de desafios, mas aqui estamos, com o coração transbordando de felicidade e gratidão por cada passo dado. Nosso bebê arco-íris chegou para completar nossa família. E agora, compartilhamos com vocês nossa alegria", anunciou o casal. 
Em setembro do ano passado, Paula Amorim revelou o resultado de uma investigação médica após a nova perda gestacional e que apontou um problema. "Esse embrião também teve uma alteração genética. Só que é... diferente da outra. Ela chama tetraploidia. Uma alteração rara, então ela não vai ficar se repetindo caso eu engravide novamente", disse ela. 
A influenciadora passou por exames adicionais que não indicaram alterações. "Não tenho nenhuma questão com a tireoide, ela eu já acompanhava, mas realmente não tem nenhuma alteração e também fiz o de trombofilia, que vocês falaram muito nos comentários, no direct, enfim. E não, eu não tenho trombofilia, ou seja, por enquanto eu não tenho nenhuma resposta que me leve a algum tratamento, sabe?", afirmou. 