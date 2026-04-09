Paula Amorim espera o segundo filho com Breno Simões - Reprodução/Instagram

Paula Amorim espera o segundo filho com Breno Simões Reprodução/Instagram

Publicado 09/04/2026 19:54

Rio - Paula Amorim e Breno Simões revelaram nesta quinta-feira (9) que estão esperando mais um filho. Pais de Theo, de 3 anos, o casal formado no "BBB 18" sofreu com três perdas gestacionais na tentativa de dar um irmão para o menino.

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"Nossa caminhada foi longa, cheia de desafios, mas aqui estamos, com o coração transbordando de felicidade e gratidão por cada passo dado. Nosso bebê arco-íris chegou para completar nossa família. E agora, compartilhamos com vocês nossa alegria", anunciou o casal.

A influenciadora passou por exames adicionais que não indicaram alterações. "Não tenho nenhuma questão com a tireoide, ela eu já acompanhava, mas realmente não tem nenhuma alteração e também fiz o de trombofilia, que vocês falaram muito nos comentários, no direct, enfim. E não, eu não tenho trombofilia, ou seja, por enquanto eu não tenho nenhuma resposta que me leve a algum tratamento, sabe?", afirmou.