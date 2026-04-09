Marido de Kelly Key, Mico Freitas recebeu alta após sofrer AVCReprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Kelly Key contou aos seguidores que o marido, Mico Freitas, recebeu alta nesta quinta-feira (9) após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral) isquêmico na última segunda-feira (6). O empresário de 44 anos estava internado em um hospital de Lisboa, Portugal. 
fotogaleria
Marido de Kelly Key foi internado em hospital de Lisboa - Reprodução/Instagram
Kelly Key atualizou estado de saúde do marido, Mico Freitas - Reprodução/Instagram
Kelly Key celebrou volta para casa de Mico Freitas depois da internação - Reprodução/Instagram
Marido de Kelly Key, Mico Freitas recebeu alta após sofrer AVC - Reprodução/Instagram
"Já estamos em casa. O Mico recebeu alta hoje e está bem, medicado e em recuperação. O exame que estávamos aguardando veio inconclusivo, então vamos precisar fazer um mais específico. Como o quadro dele está estável, pudemos vir para casa e seguir por aqui até lá com medicação", relatou nos Stories. 
A artista explicou os próximos passos na recuperação do marido. "Agora seguimos com calma, acompanhando tudo de perto, à espera desse novo resultado. A médica que esteve responsável pelo caso do Mico aqui em Portugal é a única neurologista brasileira em Lisboa. Eu não acredito em coincidências. Acredito em propósito", disse ela. 
Kelly Key e Mico Freitas estão casados desde 2004 e têm dois filhos: Jaime Vitor, de 20 anos, e Artur, de oito. A cantora também é mãe de Suzanna Freitas, de 25 anos, fruto de seu relacionamento anterior com o cantor Latino.