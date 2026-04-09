Marido de Kelly Key, Mico Freitas recebeu alta após sofrer AVC - Reprodução/Instagram

Marido de Kelly Key, Mico Freitas recebeu alta após sofrer AVCReprodução/Instagram

Publicado 09/04/2026 17:15

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"Já estamos em casa. O Mico recebeu alta hoje e está bem, medicado e em recuperação. O exame que estávamos aguardando veio inconclusivo, então vamos precisar fazer um mais específico. Como o quadro dele está estável, pudemos vir para casa e seguir por aqui até lá com medicação", relatou nos Stories.

A artista explicou os próximos passos na recuperação do marido. "Agora seguimos com calma, acompanhando tudo de perto, à espera desse novo resultado. A médica que esteve responsável pelo caso do Mico aqui em Portugal é a única neurologista brasileira em Lisboa. Eu não acredito em coincidências. Acredito em propósito", disse ela.

Kelly Key e Mico Freitas estão casados desde 2004 e têm dois filhos: Jaime Vitor, de 20 anos, e Artur, de oito. A cantora também é mãe de Suzanna Freitas, de 25 anos, fruto de seu relacionamento anterior com o cantor Latino.