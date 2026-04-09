Virginia Fonseca posou com as filhas, Maria Alice e Maria Flor - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca posou com as filhas, Maria Alice e Maria Flor Reprodução/Instagram

Publicado 09/04/2026 15:07

Rio - Virginia Fonseca divulgou uma série de registros da última viagem que realizou para Madri, na Espanha, para visitar o namorado, Vinicius Jr. A influenciadora passou o feriado de Páscoa na companhia dos filhos e ganhou uma festa surpresa do jogador para celebrar o aniversário de 27 anos.

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"Obrigada a todos os envolvidos, foram dias especiais demais!!! Gratidão a Deus por tudo", escreveu na legenda. Nos comentários, o atleta não escondeu a falta que sente da namorada. "Saudade já", afirmou ele.

Virginia compartilhou foto com as filhas, Maria Alice e Maria Flor; vários buquês de rosas vermelhas que ganhou do parceiro; do treino na academia com uma das meninas e um clique junto da mãe, Margareth Serrao, em jogo do Real Madrid. Além de alguns cliques com Vinicius Jr.