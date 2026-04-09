Mulher de João Gomes, Ary Mirelle - Reprodução / Instagram

Mulher de João Gomes, Ary MirelleReprodução / Instagram

Publicado 09/04/2026 09:51

Rio - Ary Mirelle chamou atenção nas redes sociais após responder, com bom humor, a um comentário sobre o suposto uso de canetas emagrecedoras. Casada com o cantor João Gomes, ela publicou um carrossel de fotos na última terça-feira (7) e recebeu a pergunta de um seguidor: teria recorrido ao Mounjaro?

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Sem rodeios, Ary rebateu com uma resposta curta e inusitada: “Monpika”. A reação viralizou entre os seguidores, que entraram na brincadeira. “Gostei da resposta”, escreveu um internauta. “Foi João quem escreveu isso, certeza”, comentou outro, em referência ao estilo descontraído do cantor nas redes. “Adorooooo”, disse um terceiro.A influenciadora tem dividido com o público detalhes do seu processo de emagrecimento desde o nascimento do filho caçula, Joaquim, em setembro de 2025. Mãe também de Jorge, de 2 anos, Ary costuma compartilhar registros da rotina e da evolução física.Recentemente, ela revelou ter alcançado 58,5 kg e reagiu de forma espontânea ao ver o número na balança: “Oxe, parece miragem... Vou nem comemorar ainda. Acho que a balança tá com erro”.A postura leve diante dos comentários e a transparência sobre o próprio corpo têm rendido engajamento e apoio dos seguidores, que acompanham de perto cada atualização.