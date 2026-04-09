Bruna Marquezine compartilha treino e é exaltada por seguidores: 'Divina' - Reprodução Instagram

Bruna Marquezine compartilha treino e é exaltada por seguidores: 'Divina'Reprodução Instagram

Publicado 09/04/2026 18:40 | Atualizado 09/04/2026 18:43

Rio - Bruna Marquezine compartilhou registros de um treino nesta quinta-feira (9) e movimentou as redes sociais. A atriz apareceu realizando uma sequência intensa de exercícios sob orientação do personal trainer Chico Salgado.

Nos vídeos, publicados pelo treinador, Bruna executa atividades voltadas para abdômen, glúteos e pernas. Para o treino, ela usou um look esportivo simples, com legging e top cinza, que destacou a definição dos braços e da região abdominal.

Chico Salgado também é responsável pelo preparo físico de outras famosas, como Angélica, Ingrid Guimarães e Grazi Massafera.

A publicação repercutiu entre seguidores, que deixaram diversos elogios. “Divina, uma deusa”, escreveu uma fã. “Maravilhosa”, comentou outra.