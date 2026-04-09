Rômulo Estrela tem foto usada em golpe e pede que seguidores denunciem contato

Rômulo Estrela tem foto usada em golpe e pede que seguidores denunciem contatoReprodução Instagram
“Pessoal, estão se passando por mim no WhatsApp. Não troquei de número, ok? Se receberem mensagem, ignorem e denunciem o número, por favor”, escreveu.
Segundo o artista, ele não alterou seu telefone, reforçando que qualquer contato vindo desse número deve ser desconsiderado.
O episódio envolvendo Rômulo se soma a uma onda recente de golpes que utilizam a identidade de pessoas conhecidas para enganar vítimas, muitas vezes fingindo situações de urgência ou pedidos de dinheiro.
Um caso parecido aconteceu com Adriano Imperador. Na ocasião, a mãe do ex-jogador foi alvo de criminosos e acabou sofrendo prejuízo financeiro. Depois, de acordo com ele, o valor foi recuperado.
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