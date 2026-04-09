Rômulo Estrela tem foto usada em golpe e pede que seguidores denunciem contato - Reprodução Instagram

Rômulo Estrela tem foto usada em golpe e pede que seguidores denunciem contatoReprodução Instagram

Publicado 09/04/2026 17:23 | Atualizado 09/04/2026 17:28

Rio - Rômulo Estrela, de 42 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (9) para avisar que criminosos estão se passando por ele em um aplicativo de mensagens. O ator da novela Três Graças publicou nos Stories um print do contato falso, que utiliza sua imagem, e fez um alerta direto ao público.

Rômulo Estrela tem foto usada em golpe e pede que seguidores denunciem contato Reprodução Instagram



“Pessoal, estão se passando por mim no WhatsApp. Não troquei de número, ok? Se receberem mensagem, ignorem e denunciem o número, por favor”, escreveu.



Segundo o artista, ele não alterou seu telefone, reforçando que qualquer contato vindo desse número deve ser desconsiderado.



O episódio envolvendo Rômulo se soma a uma onda recente de golpes que utilizam a identidade de pessoas conhecidas para enganar vítimas, muitas vezes fingindo situações de urgência ou pedidos de dinheiro.



Um caso parecido aconteceu com Adriano Imperador. Na ocasião, a mãe do ex-jogador foi alvo de criminosos e acabou sofrendo prejuízo financeiro. Depois, de acordo com ele, o valor foi recuperado. “Pessoal, estão se passando por mim no WhatsApp. Não troquei de número, ok? Se receberem mensagem, ignorem e denunciem o número, por favor”, escreveu.Segundo o artista, ele não alterou seu telefone, reforçando que qualquer contato vindo desse número deve ser desconsiderado.O episódio envolvendo Rômulo se soma a uma onda recente de golpes que utilizam a identidade de pessoas conhecidas para enganar vítimas, muitas vezes fingindo situações de urgência ou pedidos de dinheiro.Um caso parecido aconteceu com Adriano Imperador. Na ocasião, a mãe do ex-jogador foi alvo de criminosos e acabou sofrendo prejuízo financeiro. Depois, de acordo com ele, o valor foi recuperado.