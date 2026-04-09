Ana Paula Renault e o pai, Gerardo Renault - Reprodução/ Instagram

Ana Paula Renault e o pai, Gerardo RenaultReprodução/ Instagram

Publicado 09/04/2026 15:52

Rio - Internado desde a última semana, Gerardo Renault, pai de Ana Paula Renault, segue com quadro estável em um hospital de Belo Horizonte (MG). De acordo com a assessoria, não houve evolução ou piora no estado de saúde desde a última atualização. “O quadro permanece o mesmo. Ele está no quarto, em recuperação e estável”, informou o representante.

A irmã de Ana Paula, Cida Renault também se manifestou sobre o caso. Ela usou seu perfil no X (antigo Twitter) para falar sobre boatos de que a família estaria escondendo o estado de saúde de Gerardo. "Não estamos escondendo... Estamos preservando nossa intimidade... A Ana Paula é famosa, nós não. E preferimos resguardar esses momentos. Quando acharmos e se acharmos, daremos mais informações. Mas ele está bem, se recuperando", rebateu.



Ex-deputado federal, Gerardo foi levado ao hospital após apresentar sintomas como desidratação, confusão mental e infecção urinária. Antes de entrar no reality, Ana Paula chegou a cogitar recusar o convite por causa da condição do pai. A informação foi revelada por Cida Renault, irmã da jornalista, que acompanhou de perto a decisão.



“Ela já estava em negociação há algum tempo. Papai estava melhor naquele momento e incentivou que ela aceitasse. Disse que ela era capaz e que deveria aproveitar a oportunidade”, contou Cida na ocasião.



Mesmo após a piora no quadro clínico de Gerardo, a família manteve o apoio à participação da ex-BBB no programa. “Ela ficou em dúvida, sim, mas conversamos bastante. Sabíamos que ele estava bem assistido e que teria todo o cuidado necessário”, afirmou Cida.