Daniella Cicarelli conta estratégia para manter romance e diverte ao relatar reação do marido - Reprodução Instagram

Daniella Cicarelli conta estratégia para manter romance e diverte ao relatar reação do maridoReprodução Instagram

Publicado 09/04/2026 21:01 | Atualizado 09/04/2026 23:03

Rio - Uma tentativa de deixar o jantar mais romântico virou história engraçada para Daniella Cicarelli. A influenciadora contou que, ao sair para comer com o marido, o empresário Guilherme Menge, decidiu investir em mais carinho durante o encontro, ideia que não teve a mesma empolgação do outro lado.

Mesmo diante da recusa inicial, ela seguiu insistindo nas demonstrações de afeto. “Eu falei: beija direito, senão você vai ficar tendo que beijar. Ele disse: não, não quero. Eu falei: vamos. Pega malho. A gente estava tipo adolescente.”

A situação aconteceu em um restaurante japonês e, segundo Daniella, acabou chamando a atenção de outros clientes. “Tinha um casal de adolescentes que ficou olhando pra gente, tipo: gente, esse casal beijando.”

Casados desde 2018, Daniella e Guilherme vivem atualmente nos Estados Unidos.