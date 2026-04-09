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Ronaldo Nazário e Celina Locks reúnem convidados em lançamento de clube de luxo em SP
Ex-jogador apresentou projeto de tênis com cotas milionárias em evento no Jockey Club
São Paulo - Ronaldo Nazário e Celina Locks receberam amigos, familiares e convidados nesta quinta-feira (9), no Jockey Club de São Paulo, para apresentar o Galacticos House, clube privado voltado ao tênis.
O projeto, idealizado pelo ex-jogador, prevê uma estrutura de alto padrão com quadras, arena para três mil pessoas e espaços de convivência. A proposta, segundo ele, é integrar o esporte ao lifestyle.
“Mas o que me motivou foi ir além da quadra, trazendo o tênis para dentro de um ecossistema”, afirmou.
O espaço será construído em Alphaville, com entrega prevista para 2027. Serão 300 títulos, com valores a partir de R$ 1 milhão.
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