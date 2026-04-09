Viih Tube diz que número de beijos na Farofa foi exagerado: 'Entrei na farsa' - Reprodução

Viih Tube diz que número de beijos na Farofa foi exagerado: 'Entrei na farsa'Reprodução

Publicado 09/04/2026 22:52

Rio - Viih Tube voltou a falar sobre sua passagem pela Farofa da Gkay, em 2021, e negou o número que viralizou na época. Durante participação no podcast Pod Delas, nesta quinta-feira (9), a influenciadora disse que não ficou com mais de 40 pessoas no evento.

“Todo mundo fala 46, mas é mentira”, afirmou. Segundo ela, o número surgiu de uma brincadeira de Maya Massafera durante uma live, que acabou ganhando proporção. “Ela falou me zoando e eu entrei na onda. Quando vi, não dava mais para desmentir”, explicou.

Ao ouvir a revelação, Gkay reagiu em tom de brincadeira: “Estou decepcionada. A Farofa foi uma farsa”. Viih respondeu dizendo que, na realidade, beijou “6 ou 7” pessoas.

A influenciadora também destacou que o momento teve um significado maior do que apenas diversão. Na época, ela havia terminado um relacionamento e vivia uma fase de autodescoberta. “Não foi só beijar na boca. Foi um momento em que me permiti viver e não me importar com o que iam falar”, disse.

Hoje, Viih vive outra fase. Desde 2022, ela se relaciona com Eliezer. Os dois oficializaram a união civil em 2023 e planejam um casamento religioso. O casal é pai de Lua e Ravi.