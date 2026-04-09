Isadora Cruz viajou para resort com o namorado, Lucas Pinheiro - Reprodução/Instagram

Isadora Cruz viajou para resort com o namorado, Lucas Pinheiro Reprodução/Instagram

Publicado 09/04/2026 15:56

Rio - Isadora Cruz aproveitou uma folga da novela "Coração Acelerado", da TV Globo, para curtir um descanso na companhia do namorado, Lucas Pinheiro. A intérprete de Agrado no folhetim das 19h da emissora viajou para um resort em João Pessoa, na Paraíba.

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O medalhista de ouro na Olímpiadas de Inverno 2026 também compartilhou um registro agarradinho com a atriz. "Encontrei essa gata aqui na praia", brincou na legenda.

O relacionamento de Isadora Cruz e Lucas Pinheiro é mantido à distância. O atleta vive em Milão, onde mantém a rotina de treinos no esqui alpino, enquanto Isadora permanece no Brasil por conta das gravações da trama.