Edilson cumpre promessa e reúne Alberto Cowboy e Vampeta em encontro fora do 'BBB 26' - Reprodução / Instagram

Edilson cumpre promessa e reúne Alberto Cowboy e Vampeta em encontro fora do 'BBB 26'Reprodução / Instagram

Publicado 09/04/2026 11:29

Rio - O ex-jogador Edilson Capetinha cumpriu a promessa feita dentro do "BBB 26" e promoveu um encontro com Alberto Cowboy e Vampeta na madrugada desta quinta-feira (9). A reunião aconteceu em um bar e reuniu os amigos.



Horas antes, Capetinha compartilhou um vídeo nas redes sociais direto do aeroporto, onde aguardava a chegada de Cowboy. “Quase duas horas da manhã e eu aqui no aeroporto, já tô há quase três horas aqui. Esperar é horrível, né? Isso é pra mim também, uma lição porque eu faço muita gente esperar. Mas esse cara é muito gente boa, esse cara merece a minha espera aqui”, afirmou.



O reencontro foi registrado em seguida. Ao abraçar Edilson, Cowboy relembrou a saída do ex-jogador do reality: “Que saudade, meu ‘cupade’! Como é que você sai assim? Como é que você me abandona desse jeito?”



Amigos de longa data, Edilson e Vampeta conquistaram juntos a Copa do Mundo de 2002 e mantêm a proximidade desde então. Durante o confinamento, Cowboy, fã de futebol, pediu para conhecer o ex-volante, o que motivou a promessa.



Nos vídeos publicados, o trio aparece em clima descontraído. Em um dos momentos, Cowboy canta “Um Sonhador”, sucesso da dupla Leandro e Leonardo, ao lado dos amigos.



No feed, Edilson reforçou o compromisso cumprido. “Promessa é dívida. Eu prometi que ia trazer ele lá do BBB para tomar uma com meu irmão”, escreveu. Cowboy ainda brincou com a situação: “Ainda encontro com um ídolo do Cruzeiro aqui”. O ídolo citado é Marcelo Ramos, que também participou do encontro e aparece em registros ao lado do grupo.