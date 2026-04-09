EX-BBB Aline Patriarca - Reprodução / Instagram

EX-BBB Aline Patriarca Reprodução / Instagram

Publicado 09/04/2026 09:03

Rio - A ex-participante do "Big Brother Brasil 25", Aline Patriarca, usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para denunciar uma situação que, segundo ela, já se arrasta desde sua saída do reality, em março do ano passado. A influenciadora afirmou que uma pessoa tem se passado por ela de forma recorrente em aplicativos de mensagens e plataformas digitais.

Nos Stories do Instagram, Aline relatou que o problema ocorre principalmente no WhatsApp, mas também envolve outras redes sociais. De acordo com ela, o responsável cria diferentes perfis e números após denúncias, o que dificulta a interrupção das tentativas.

“Vou postar esse número para vocês, que no WhatsApp e em outras redes sociais, se passa por mim, entra em contato com as pessoas... É muita falta do que fazer, mas, para dar visibilidade para essa pessoa que faz tanta questão de se passar por mim, está aí para vocês. É algo constante e já tem um tempo, desde que eu saí do Big Brother. Não para, fica mudando de número”, afirmou.

A ex-BBB disse que não entende o que motiva a prática e levantou a possibilidade de tentativa de golpe ou manipulação de terceiros. “Algumas pessoas têm uma carência tão grande que precisam viver a vida de outra pessoa. O que eu trouxe aqui é um exemplo muito claro disso. Essa pessoa desperdiça tempo e tenta me atingir ou adquirir qualquer tipo de vantagem, chantageando as pessoas. Não entendo o real objetivo desta pessoa”, declarou.

Aline também fez um alerta direto aos seguidores, amigos e contatos próximos. “Lamento muito por estar passando por isso desde que eu saí do Big Brother. De fato, tem uma pessoa que, a todo momento, entra em contato com outras pessoas, passando-se por mim, por meio do WhatsApp, Instagram, Telegram. Cria fakes diversos”, disse. “Não fale com ela, não responda... Só para evitar que as pessoas caiam em qualquer tipo de golpe”, reforçou.

Apesar do incômodo, a influenciadora afirmou que tenta manter o foco na vida pessoal e profissional. “É muita energia ruim na internet e já estou calejada! Tenho um preparo com família, amigos reais, que torcem por mim e acreditam no meu potencial. Acho que é por isso que encontro liberdade para ser tão autêntica. Não tenho que agradar as pessoas ou atender às expectativas dos outros. Meu foco é o meu trabalho e viver a minha vida, sem sentir que tenho que agradar. Essa liberdade ninguém vai tirar de mim”, concluiu.