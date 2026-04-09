Flavia Monteiro - Reprodução de vídeo

Flavia Monteiro Reprodução de vídeo

Publicado 09/04/2026 07:55

Rio - Conhecida pelo trabalho como Tia Carolina de "Chiquititas", Flávia Monteiro está internada na Clínica São Vicente, no Rio, e passará por uma cirurgia nesta quinta-feira (9). A atriz deu entrada na unidade de saúde depois de sofrer um acidente doméstico, na quarta (8), e quebrar o quinto metatarso do pé.

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A artista deu detalhes sobre o acidente em um video publicado no Instagram Stories. "Ontem (quarta), eu, voltando para casa com o meu marido e a Sophia, fui recebida pelo Chico Bento, que toda vez que a gente chega fica enlouquecido. A gente brincando com ele, a Sophia de cabeça para baixo no sofá. Fui brincar com ela e peguei-a pela cintura de cabeça para baixo para fazer uma parada de mão. Nisso, o Chico Bento pulou e derrubou a Sophia no chão e a mim", contou.

"Quebrei e espatifei o quinto metatarso. Vou ter que operar! De uma brincadeira idiota, vou ter que operar. A pessoa tem 53 anos e pensa que tem 20, e brinca, pula e vira de cabeça para baixo com a filha. Resumidamente: operação amanhã (hoje)! Entrei hoje só para tirar uma chapa e só saio sexta-feira daqui com o pé com plaquinha de metal!", completou.

