Luísa Sonza fez relato sobre lançamento do disco ’Brutal Paraíso’ - Reprodução/Instagram

Luísa Sonza fez relato sobre lançamento do disco ’Brutal Paraíso’Reprodução/Instagram

Publicado 08/04/2026 22:05

Rio - Luísa Sonza divulgou um texto nas redes sociais nesta quarta-feira (8) comentando o lançamento do disco "Brutal Paraíso". A cantora de 27 anos desabafou sobre o processo criativo por trás do projeto e a dedicação à carreira.

fotogaleria

"Eu fiz tudo que dava e até o que não deu eu dei de mim por este álbum. É meu álbum mais pessoal, mais difícil de ser feito e pensado por mais de dois anos com todo o amor e força que eu tinha em mim. Eu amo tanto o que faço e meu maior medo é um dia não poder fazer isso porque no fim, foi a música me salvou sempre", declarou ela.

A artista comentou a importância da música em sua vida. "Eu só consigo gostar da vida por conta da música. Saibam que eu dou o melhor de mim e valorizo e amo cada um de vocês por, de alguma forma, me fazerem continuar viva. Obrigada pelo apoio. Esse álbum é um álbum que talvez não seja tão fácil de digerir porque ele é brutal, mas é um paraíso depois que se entende", escreveu.

"Quero agradecer a cada um que contribuiu pra esse álbum existir e trabalhou intensamente pra que tudo acontecesse da maneira que aconteceu. Não vou marcar todo mundo porque sabemos que são muitas pessoas envolvidas, mas vocês sabem quem são. À vocês, minha eterna gratidão. Escutem muito 'Brutal Paraíso'", finalizou Luísa.