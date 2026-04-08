Pedro Scooby abre álbum de viagem com os filhos em El SalvadorReprodução Instagram

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Rio - Pedro Scooby publicou nas redes sociais fotos da viagem que fez a El Salvador com os filhos Dom e Bem, do relacionamento com Luana Piovani. Nos registros, o surfista mostrou momentos ao lado dos meninos durante a estadia no país.

As imagens reuniram desde sessões de surfe até passeios por pontos turísticos da região. Scooby também é pai de Aurora, fruto de seu casamento com Cintia Dicker.
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Pedro Scooby abre álbum de viagem com os filhos em El Salvador - Reprodução Instagram
Pedro Scooby abre álbum de viagem com os filhos em El Salvador - Reprodução Instagram
Pedro Scooby abre álbum de viagem com os filhos em El Salvador - Reprodução Instagram
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