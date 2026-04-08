Virginia compartilha registros de viagem com os filhos em OrlandoReprodução Instagram
A apuração envolve apenas Maria Alice, de quatro anos, única em idade de frequência obrigatória, conforme as regras do Ministério da Educação. O Conselho busca verificar quantas ausências foram registradas e se houve justificativas por parte dos responsáveis.
O tema ganhou repercussão depois que Zé Felipe comentou nas redes sociais sobre a rotina dos filhos, afirmando que eles deveriam priorizar os estudos e reduzir viagens.
"Tô numa saudade dos meus filhos hoje. Daqui sete dias a gente vai estar juntinho e aí acabou. Acabou esse negócio de viajar. Sem Copa do Mundo, sem viagem. É estudar, estudar, rotina", disse o cantor.
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