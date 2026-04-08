Virginia compartilha registros de viagem com os filhos em Orlando - Reprodução Instagram

Virginia compartilha registros de viagem com os filhos em OrlandoReprodução Instagram

Publicado 08/04/2026 16:35

A escola das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe é notificada pelo Conselho Tutelar da Região Leste de Goiânia. A informação é confirmada pelo órgão nesta quarta-feira (8), após denúncias sobre possíveis faltas escolares.



A apuração envolve apenas Maria Alice, de quatro anos, única em idade de frequência obrigatória, conforme as regras do Ministério da Educação. O Conselho busca verificar quantas ausências foram registradas e se houve justificativas por parte dos responsáveis.



O tema ganhou repercussão depois que Zé Felipe comentou nas redes sociais sobre a rotina dos filhos, afirmando que eles deveriam priorizar os estudos e reduzir viagens.



"Tô numa saudade dos meus filhos hoje. Daqui sete dias a gente vai estar juntinho e aí acabou. Acabou esse negócio de viajar. Sem Copa do Mundo, sem viagem. É estudar, estudar, rotina", disse o cantor.



A assessoria da influenciadora informou que o caso não será comentado publicamente por envolver menores de idade e seguir sob sigilo, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).