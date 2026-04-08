Mãe de primeira viagem, Camila Queiroz desabafou sobre volta à rotina - Reprodução/Instagram

Mãe de primeira viagem, Camila Queiroz desabafou sobre volta à rotina Reprodução/Instagram

Publicado 08/04/2026 19:45

Rio - Camila Queiroz falou sobre a retomada dos treinos após o nascimento de Clara, primeira filha com Klebber Toledo, em dezembro do ano passado. Nesta quarta-feira (8), a atriz comentou a rotina em meio aos cuidados da menina.

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"Às vezes, entre um tetezinho e outro, a mamãe consegue descer para a academia do prédio e fazer alguma coisa. É difícil, o corpo está cansado... mas eu sei o quanto é importante voltar a fazer algo por mim mesma", destacou.

A artista não escondeu a alegria com a maternidade apesar das dificuldades. "Estou tentando readaptar a rotina e encontrar um escapezinho para cuidar de mim de vez em quando. Aos poucos, tudo vai se encontrando e se moldando para o novo (e melhor!!!) momento da vida", escreveu nos Stories.