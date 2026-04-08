Juju Salimeni contou que fugiu do noivo no começo do relacionamento - Reprodução/Instagram

Juju Salimeni contou que fugiu do noivo no começo do relacionamento Reprodução/Instagram

Publicado 08/04/2026 18:51

Rio - Em novo episódio do "Podshape", Juju Salimeni revelou que se considera uma pessoa demissexual. O papo aconteceu após Leonora Áquilla contar que só sente atração sexual após estabelecer um forte vínculo emocional e explicar a classificação.

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"Eu sou uma mulher trans, mas eu sou uma pessoa assexual", disse a jornalista. "Como é isso? Me explica", perguntou Juju. "Assexual também é um guarda-chuva, porque tem uma variação enorme de assexuais. Porque não é todo mundo igual. Tem o assexual que gosta menos, menos, quase nada de sexo, porque prioriza outras coisas, o amor...", completou Leonora.

Salimeni contou que quando conheceu o noivo, Diogo Basaglia, fugiu do sexo, já que ainda não o amava. "Ah, que se interessa pela personalidade da pessoa, pela inteligência. Pela conexão. Eu sou assim também. Sempre fui", afirmou a empresária. "Então, muita mulher cis é demissexual, mas não sabe classificar, se encaixar", destaca Leonora. "Inclusive, eu já falei aqui que quando eu o conheci, a primeira vez que a gente ficou, deu uns beijinhos e aí eu fugi dele porque eu não queria dormir com ele".

A apresentadora declarou que não gosta de sexo sem amor, mas não julga quem não precisa de uma conexão para transar. "Eu acho muito esquisito, Leo. Tipo, nada contra quem quiser, né? É, tá tudo bem. A pessoa sente vontade, ok. A gente tá falando da gente", frisou.