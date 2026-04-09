Gordão da XJ - Reprodução do Instagram

Gordão da XJ Reprodução do Instagram

Publicado 09/04/2026 08:17

Rio - Sidney Leonel Souza Bezerra, mais conhecido como Gordão da XJ, passou por uma cirurgia delicada na garganta e atualizou seu estado de saúde em vídeos publicados no Instagram, nesta quarta-feira (8). O influenciador disse que removeu um cisto que tinha na região, falou sobre sua recuperação e adiantou que precisará realizar um novo procedimento.

"Rapaziada, graças a Deus deu tudo certo. A cirurgia foi delicada na garganta, não teve ponto. Pra quem não sabe, eu tenho as amígdalas muito grandes e inflamam direto, e dessa vez inflamou", disse ele, que removeu um cisto na região. "Estava com 2 ml de pus e eu tomei antibiótico. Parei de tomar os antibióticos e cresceu para 19 ml. Ou seja, eu não estava conseguindo respirar direito e estava doendo demais".

Durante a recuperação, o influenciador precisará consumir alimentos pastosos. "Mas, graças a Deus, já deu tudo certo. Estou com a voz assim ainda por conta de eu ter acabado de fazer a cirurgia. Não posso comer, só estou comendo sopinha, comida pastosa, mas, graças a Deus, está tudo certo".

fotogaleria

Logo depois, ele mostrou como suas amígdalas estavam e adiantou que passará por uma nova cirurgia. "Se você reparar, um lado está maior do que o outro e está cercada a parte preta onde estava o pus. Então, creio que tem muita gente que já sofreu com amígdalas. Quem sofre com dor de garganta. Essa não foi a cirurgia principal, eu ainda vou ter que fazer outra. Essa foi só para retirar a secreção de pus, porque poderia passar para o meu sangue, poderia pegar uma bactéria e virar algo mais sério".



