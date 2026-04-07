Gordão da XJ é internado e recebe apoio da noiva - Reprodução do Instagram

Gordão da XJ é internado e recebe apoio da noivaReprodução do Instagram

Publicado 07/04/2026 09:45

Rio - Sidney Leonel Souza Bezerra, mais conhecido como Gordão da XJ, está internado e poderá passar por uma cirurgia delicada. O influenciador digital deu entrada na unidade de saúde no último fim de semana depois da garganta dele começar a fechar. A informação foi compartilhada por Nicolle Caroline, noiva dele, no Instagram Stories, nesta segunda-feira (6).

"A gente nem passou em casa, já viemos direto para o hospital, porque a garganta dele estava fechando e ele não estava conseguindo nem falar direito. Enfim, viemos, e ele precisou ser internado. Está internado", relatou ela, que ainda mostrou que Sidney, que chegou a pesar 350 kg, conseguiu realizar uma tomografia pela primeira vez. "Antes não conseguia fazer por conta do peso e agora, graças a Deus, é possível", disse.

Em um vídeo publicado no Instagram, o influenciador falou sobre o apoio que tem recebido da amada e citou a possibilidade de fazer uma cirurgia. "Gente, faz dois dias que eu estou internado e provavelmente vou ter que fazer uma cirurgia muito delicada. E, aproveitando que ela tirou um cochilo aqui, é nesses momentos que a gente vê quem realmente está do nosso lado de verdade e quem realmente nos ama de verdade".



"Ela está aqui se esforçando, não dormiu direito, passou a madrugada toda acordada, só ali cuidando. Toda hora a enfermeira entrava aqui para dar remédio, ela perguntava tudo certinho, sempre se preocupando", complementou.

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