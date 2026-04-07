Ana Maria Braga encara Poupatempo para renovar CNHReprodução Instagram

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São Paulo - Depois de comandar o Mais Você nesta terça-feira (7), Ana Maria Braga tirou um tempo para resolver uma tarefa comum: renovar a carteira de motorista. A apresentadora esteve em uma unidade do Poupatempo, em São Paulo, para atualizar o documento.

Ela registrou o momento em vídeo e publicou nas redes sociais, comentando a experiência com bom humor. "Tem coisas na vida das quais ninguém escapa… como uma passadinha, ou melhor, uma passadona no Poupatempo. Dia de renovar a carteira de motorista, minha senhora. Documentação em dia", escreveu.

A publicação rendeu reações dos seguidores, que entraram na brincadeira. "Imagina esse povo do Poupatempo chegando em casa e falando: 'Você nem sabe quem teve lá hoje!'", comentou um. "Eu amo esse lado gente como a gente", destacou outro. Assista:
 