Ana Maria Braga encara Poupatempo para renovar CNH - Reprodução Instagram

Ana Maria Braga encara Poupatempo para renovar CNHReprodução Instagram

Publicado 07/04/2026 21:07

São Paulo - Depois de comandar o Mais Você nesta terça-feira (7), Ana Maria Braga tirou um tempo para resolver uma tarefa comum: renovar a carteira de motorista. A apresentadora esteve em uma unidade do Poupatempo, em São Paulo, para atualizar o documento.



Ela registrou o momento em vídeo e publicou nas redes sociais, comentando a experiência com bom humor. "Tem coisas na vida das quais ninguém escapa… como uma passadinha, ou melhor, uma passadona no Poupatempo. Dia de renovar a carteira de motorista, minha senhora. Documentação em dia", escreveu.



A publicação rendeu reações dos seguidores, que entraram na brincadeira. "Imagina esse povo do Poupatempo chegando em casa e falando: 'Você nem sabe quem teve lá hoje!'", comentou um. "Eu amo esse lado gente como a gente", destacou outro. Assista: