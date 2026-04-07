Nicole Bahls adota sapo para sua fazenda e batiza de 'Diogo Defante' - Divulgação

Nicole Bahls adota sapo para sua fazenda e batiza de 'Diogo Defante'Divulgação

Publicado 07/04/2026 16:33

Rio - Nicole Bahls revelou em seu Instagram a chegada do mais novo animal em sua fazenda, o sapo Diogo Defante. Nas redes, a influenciadora brincou com o fato de que já ter beijado diversos sapos na vida e agora ter um próprio para chamar de seu.

A chegada do bichinho exótico trouxe animação e felicidade por parte da influenciadora, que tem paixão por seus pets. Com um toque de humor, Nicole conta na postagem que achou Diogo andando pela fazenda e decidiu adotá-lo, relembrando que beijar sapos não é um problema e nem algo novo para ela.

“Vocês sabem que eu amo os meus animais e adoro passar um tempo na fazenda com eles, dando amor e carinho para cada um, conversando e cuidando. Sempre foi meu sonho ter essa fazenda, que me lembra muito da minha infância e do tempo que passei com meu avô cuidando dos bichinhos dele, então cada um é muito importante para mim. E agora eu tenho mais um novo animal para amar, o sapinho Diogo Defante, que não me assusta pois já estou acostumada a lidar com alguns sapos por aí”, explica Nicole Bahls.

A influenciadora, que possui uma fazenda de 20 mil metros quadrados em Itaboraí, Rio de Janeiro, é conhecida nas redes por abrigar mais de 85 animais, entre eles, vacas, bezerros, cabras, porcos, pavões, galinhas e agora um sapo. Os animais ganham nomes de grandes celebridades conhecidas pelos brasileiros, como a vaca Anitta, a galinha Grazi Massafera e os pavões Luciano Huck e Angelica.