Carolina Dieckmann diz que não fará novelas em 2026 e aposta em novos projetos - Reprodução Instagram

Carolina Dieckmann diz que não fará novelas em 2026 e aposta em novos projetosReprodução Instagram

Publicado 07/04/2026 23:11 | Atualizado 07/04/2026 23:12

Rio - Carolina Dieckmann contou que não pretende atuar em novelas ao longo de 2026. A declaração foi feita nesta terça-feira (7), durante uma interação com seguidores nos Stories do Instagram.



Ao ser questionada por um fã sobre quando voltaria às telinhas, a atriz indicou que deve se afastar temporariamente das produções do gênero. "Sabe que eu acho que, esse ano, eu não vou fazer novela? Acho que esse ano, eu não vou fazer novela, não. Nesse ano, eu vou fazer outras coisas e acho que vocês vão gostar, mas novela acho que não vai dar tempo", disse. Segundo ela, o momento é de dedicação a outros projetos, ainda não detalhados.

O último trabalho de Dieckmann na TV aberta foi no remake de “Vale Tudo” (2025), em que interpretou a personagem Leila. Além da televisão, a atriz também esteve no cinema em 2026, como protagonista do filme “(Des)controle”, que aborda questões relacionadas ao vício e ao processo de reabilitação de pessoas com dependência de álcool.