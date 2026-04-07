Virginia Fonseca ganha quadro com sua imagem e pendura na casa de Vini Jr. - Reprodução Instagram

Virginia Fonseca ganha quadro com sua imagem e pendura na casa de Vini Jr.Reprodução Instagram

Publicado 07/04/2026 21:51 | Atualizado 07/04/2026 21:53

Rio - Virginia Fonseca recebeu um presente de aniversário especial e decidiu dar destaque à peça durante sua estadia na Europa. A influenciadora, de 27 anos, ganhou um quadro com uma pintura baseada em uma foto sua em Paris, na França, e pendurou a obra na casa do jogador Vini Jr, de 25, em Madri, na Espanha, onde está hospedada.

Nesta terça-feira (7), ela mostrou o presente nos Stories do Instagram e comentou sobre o resultado. "Vou mostrar para vocês esse quadro que ganhei de aniversário. Coisa mais linda. É uma pintura da minha foto, tá? Eu amei. Muito lindo", disse.

Virginia também registrou o filho caçula, José Leonardo, fruto do relacionamento com Zé Felipe, posando em frente ao quadro. A imagem retratada na obra é da influenciadora diante da Torre Eiffel, usando o look escolhido para sua estreia na Semana de Moda de Paris 2026.

Na ocasião, ela foi convidada da Balenciaga e chamou atenção ao apostar em um visual all black transparente, com vestido, óculos escuros e luvas de couro.