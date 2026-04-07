Kelly Key e o marido, Mico - Reprodução / Instagram

Kelly Key e o marido, MicoReprodução / Instagram

Publicado 07/04/2026 19:49

Rio - O empresário angolano Mico Freitas, de 44 anos, marido da cantora Kelly Key, sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) isquêmico na última segunda-feira (6). A informação foi divulgada pela própria artista nesta terça-feira (7), em suas redes sociais.

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De acordo com Kelly, o quadro surgiu de forma súbita. Os primeiros sinais incluíram fala enrolada e perda de coordenação no lado esquerdo do corpo. O atendimento rápido foi determinante para a evolução clínica.“Agimos rápido. Muito rápido. E isso fez toda a diferença. Ele teve o AVC às 11:30, chegamos no hospital às 11:53. Após exames, foi confirmado um AVC isquêmico causado por um coágulo em pequenas ramificações do cérebro”, detalhou a cantora.Mico Freitas foi atendido inicialmente em Angola, onde o casal reside, e depois transferido para Lisboa, em Portugal, onde permanece internado em uma unidade especializada. Segundo Kelly, ele passou por diferentes hospitais até chegar ao local atual, com estrutura adequada para o tratamento.A artista também atualizou o estado de saúde do marido e afirmou que o quadro é estável. “Está estável, consciente, falando e andando”, escreveu. Ela informou ainda que a equipe médica iniciou uma nova etapa de investigação para identificar a causa do AVC.Kelly Key e Mico Freitas estão casados desde 2004 e têm dois filhos: Jaime Vitor, de 20 anos, e Artur, de oito. A cantora também é mãe de Suzanna Freitas, de 25 anos, fruto de seu relacionamento anterior com o cantor Latino.