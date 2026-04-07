Kelly Key e o marido, MicoReprodução / Instagram
De acordo com Kelly, o quadro surgiu de forma súbita. Os primeiros sinais incluíram fala enrolada e perda de coordenação no lado esquerdo do corpo. O atendimento rápido foi determinante para a evolução clínica.
“Agimos rápido. Muito rápido. E isso fez toda a diferença. Ele teve o AVC às 11:30, chegamos no hospital às 11:53. Após exames, foi confirmado um AVC isquêmico causado por um coágulo em pequenas ramificações do cérebro”, detalhou a cantora.
Mico Freitas foi atendido inicialmente em Angola, onde o casal reside, e depois transferido para Lisboa, em Portugal, onde permanece internado em uma unidade especializada. Segundo Kelly, ele passou por diferentes hospitais até chegar ao local atual, com estrutura adequada para o tratamento.
A artista também atualizou o estado de saúde do marido e afirmou que o quadro é estável. “Está estável, consciente, falando e andando”, escreveu. Ela informou ainda que a equipe médica iniciou uma nova etapa de investigação para identificar a causa do AVC.
Kelly Key e Mico Freitas estão casados desde 2004 e têm dois filhos: Jaime Vitor, de 20 anos, e Artur, de oito. A cantora também é mãe de Suzanna Freitas, de 25 anos, fruto de seu relacionamento anterior com o cantor Latino.
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