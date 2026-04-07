Em Los Angeles, Larissa Manoela surge com look de R$ 11 mil

Rio - Em viagem aos Estados Unidos, Larissa Manoela participou de um evento em Los Angeles, na Califórnia, com um visual elegante e totalmente preto. A atriz compartilhou, nesta terça-feira (7), registros da ocasião em seu perfil no Instagram e revelou os detalhes da escolha fashion.
O look principal foi um vestido da grife Alessandra Rich, com valor aproximado de R$ 11 mil. A peça tem modelagem curta, com corset de veludo tomara que caia e aplicação de botões com brilho. A saia mistura texturas, com lantejoulas e renda. Para finalizar, ela combinou o vestido com meia-calça, blazer e scarpin. "Noite de boas-vindas em LA", escreveu.
Nos comentários, amigos e seguidores reagiram ao visual. “Posso ser o blazer da próxima vez?", disse, em tom de brincadeira, o ator André Luiz Frambach, marido da artista. "Que linda", comentou Maisa, amiga da artista.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.