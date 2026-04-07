Homem dá socos e chutes no carro da apresentadora Isabele BenitoReprodução de vídeo / Instagram
Em outro momento, fora do local do ocorrido, Isabele deu mais detalhes sobre a situação. "O vídeo foi gravado 6h50 da manhã. Pensei muito em vir aqui, mas seria hipócrita da minha parte, que peço tanto para as mulheres [denunciarem agressões], e não vir aqui hoje pelo o que aconteceu comigo a caminho do trabalho".
Em seguida, a apresentadora contou como iniciou o desentendimento. "Todo mundo que está no trânsito está sujeito a uma batida. Eu vou achar que estou certo e você vai achar que estou certo. Aconteceu uma batida, como já aconteceu com vocês. Eu desci do carro e ele já desceu alterado. [Ele perguntou:] 'Como você vai pagar isso aqui?'. Eu falei: 'Senhor, tem vítima? Se não tem vítima é o e-BRAT, eu pego seu documento, o senhor pega o meu documento e a gente registra online e cada um segue sua vida'", falou ela.
"[Ele respondeu]: 'Não, não, não. Me dá seu telefone que você vai pagar isso aqui'. Falei: 'Senhor, calma'. Ele já estava alterado, ele desceu alterado, dá para perceber. [Ele disse]: 'Então a senhora quer dizer que eu estou errado?'. Falei: 'Não, não quero dizer que o senhor está errado e nem que eu estou errada. É que no trânsito agora não vai adiantar nada. [...] O senhor me dá seus dados que eu dou os meus. [Ele respondeu]: 'Não vou te dar, sua cínica'. E começou tudo aquilo. A palavra mais bonita foi 'cínica'. Eu entrei no carro porque não me senti segura no meio do trânsito. Meu carro é blindado e ele começou a dar muito soco no capô. Nisso, eu comecei a gravar essa parte que vocês viram aí".
Isabele ressaltou o "pavor" e contou que o homem só parou de chutar o carro devido a intervenção de policiais. "Eu fiquei apavorada. Por mais que a gente fale, quando é com a gente, ficamos apavoradas. E percebo agora um detalhe. Assim que ele ouviu 'Ou, ou, ou', são três policiais do Segurança Presente, entre eles uma mulher. Eu não tinha visto o que era. Eu suponho que ele viu primeiro que eram policiais, tentou entrar no carro e parou de socar e dar 'coice' no meu carro para sair".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.