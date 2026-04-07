Homem dá socos e chutes no carro da apresentadora Isabele Benito - Reprodução de vídeo / Instagram

Homem dá socos e chutes no carro da apresentadora Isabele BenitoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 07/04/2026 10:18

Rio - A apresentadora do "SBT Rio", Isabele Benito relatou nas redes sociais, nesta segunda-feira (6), que viveu momentos de tensão no trânsito da Capital Fluminense, após uma batida de carro. De acordo com a repórter, o motorista do outro veículo - envolvido na colisão -, desceu alterado, a xingou e deu chutes no capô do seu automóvel.

fotogaleria

"Esse homem acabou de socar muito o meu carro e me xingar muito. Olha o que ele está fazendo. Olha o que esse senhor aqui está fazendo. Olha o que ele está fazendo comigo", disse a jornalista, ao gravar o momento da agressão ao carro.



Em outro momento, fora do local do ocorrido, Isabele deu mais detalhes sobre a situação. "O vídeo foi gravado 6h50 da manhã. Pensei muito em vir aqui, mas seria hipócrita da minha parte, que peço tanto para as mulheres [denunciarem agressões], e não vir aqui hoje pelo o que aconteceu comigo a caminho do trabalho".



Em seguida, a apresentadora contou como iniciou o desentendimento. "Todo mundo que está no trânsito está sujeito a uma batida. Eu vou achar que estou certo e você vai achar que estou certo. Aconteceu uma batida, como já aconteceu com vocês. Eu desci do carro e ele já desceu alterado. [Ele perguntou:] 'Como você vai pagar isso aqui?'. Eu falei: 'Senhor, tem vítima? Se não tem vítima é o e-BRAT, eu pego seu documento, o senhor pega o meu documento e a gente registra online e cada um segue sua vida'", falou ela.



"[Ele respondeu]: 'Não, não, não. Me dá seu telefone que você vai pagar isso aqui'. Falei: 'Senhor, calma'. Ele já estava alterado, ele desceu alterado, dá para perceber. [Ele disse]: 'Então a senhora quer dizer que eu estou errado?'. Falei: 'Não, não quero dizer que o senhor está errado e nem que eu estou errada. É que no trânsito agora não vai adiantar nada. [...] O senhor me dá seus dados que eu dou os meus. [Ele respondeu]: 'Não vou te dar, sua cínica'. E começou tudo aquilo. A palavra mais bonita foi 'cínica'. Eu entrei no carro porque não me senti segura no meio do trânsito. Meu carro é blindado e ele começou a dar muito soco no capô. Nisso, eu comecei a gravar essa parte que vocês viram aí".



Isabele ressaltou o "pavor" e contou que o homem só parou de chutar o carro devido a intervenção de policiais. "Eu fiquei apavorada. Por mais que a gente fale, quando é com a gente, ficamos apavoradas. E percebo agora um detalhe. Assim que ele ouviu 'Ou, ou, ou', são três policiais do Segurança Presente, entre eles uma mulher. Eu não tinha visto o que era. Eu suponho que ele viu primeiro que eram policiais, tentou entrar no carro e parou de socar e dar 'coice' no meu carro para sair".

"Mas os policiais chegaram e explicaram para ele que ele precisava me dar os documentos. Ele se recusou. O que quero dizer é o seguinte. Se ele estivesse com uma arma, não dá para saber... ele estava alterado. Ele faria isso se fosse com um homem? Não sei. Obrigada, policiais do Segurança Presente, que foram éticos e fizeram o que eu pedi para ele, o documento. Apesar de no começo ele não querer passar. O que tiro disso tudo é que não sei se estou certa ou se ele está certo, não sei quem vai pagar o carro. Agora, que eu sofri uma violência, e está claro aí, eu sofri", conclui a repórter.

Vídeo!