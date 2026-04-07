Francisco e Alane trocaram carinhos em viagem romântica - Reprodução/Instagram

Francisco e Alane trocaram carinhos em viagem romântica Reprodução/Instagram

Publicado 07/04/2026 22:51

Rio - Francisco Gil compartilhou nesta terça-feira (7) registros da viagem realizada com a namorada, Alane Dias, para Orvieto, na Itália. Em clima de romance, o cantor e a bailarina posaram em meio as passagens da região.

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O filho de Preta Gil aproveitou o passeio para visitar uma banca de jornal. "Meu momento", brincou na legenda. O artista também publicou um vídeo trocando carinhos com a ex-BBB.

