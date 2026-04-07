Francisco e Alane trocaram carinhos em viagem romântica Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Francisco Gil compartilhou nesta terça-feira (7) registros da viagem realizada com a namorada, Alane Dias, para Orvieto, na Itália. Em clima de romance, o cantor e a bailarina posaram em meio as passagens da região. 
fotogaleria
Francisco Gil viajou com Alane Dias para Itália - Reprodução/Instagram
Alane Dias - Reprodução/Instagram
Francisco e Alane trocaram carinhos em viagem romântica - Reprodução/Instagram
O filho de Preta Gil aproveitou o passeio para visitar uma banca de jornal. "Meu momento", brincou na legenda. O artista também publicou um vídeo trocando carinhos com a ex-BBB. 
Francisco e Alane foram vistos juntos pela primeira vez em show de Gilberto Gil no Allianz Parque, em São Paulo, em abril do ano passado. No mês seguinte, a bailarina publicou nas redes sociais um clique agarradinha com o então affair.