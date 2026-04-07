Lucy Alves assume relacionamento com influenciadora e troca declarações nas redes - Reprodução Instagram

Lucy Alves assume relacionamento com influenciadora e troca declarações nas redesReprodução Instagram

Publicado 07/04/2026 18:56

Rio - Lucy Alves tornou público que está vivendo um novo relacionamento. A cantora e atriz compartilhou, nesta terça-feira (7), fotos ao lado da modelo e influenciadora Julia Britz nas redes sociais.

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Nos últimos dias, seguidores já vinham comentando sobre a proximidade entre as duas. Agora, o casal apareceu junto e confirmou o romance com trocas de carinho nos comentários. “Como é bom dividir a vida contigo! Te amo, neguinha”, escreveu Julia. Lucy respondeu na sequência: “Te amo, nega”, revelando o apelido usado entre elas.A artista estava solteira desde o término de seu casamento com Indira Nascimento, em 2024. Antes disso, também teve um relacionamento com Victoria Zanetti. Assim como Lucy, Julia Britz é natural da Paraíba e soma mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais, além de manter presença ativa no TikTok, onde publica conteúdos diversos.