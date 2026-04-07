Fabio Porchat é flagrado em metrô - Reprodução de vídeo

Fabio Porchat é flagrado em metrôReprodução de vídeo

Publicado 07/04/2026 12:31

Rio - Fabio Porchat é do tipo "gente como a gente"! O apresentador do "Que História É Essa, Porchat?" , do GNT, foi flagrado em um metrô lotado no Rio, em pleno horário de pico, por um passageiro. Na imagens, o artista aparece em pé na composição e se diverte com um comentário feito pelo fã. O vídeo do momento foi compartilhado no TikTok.

"Gente, olha o metrô, lotadão. Fala, Porchat. Não está fácil para ninguém, pô", disse o passageiro, arrancando risos de Fabio e outras pessoas que estavam no transporte.



som original - jotta22 @jotta22157 ta facil p ngm, sapato apertou kkkkkkkkk @Fábio Porchat #fyp Vários internautas reagiram ao vídeo: "Porchat andando de metrô? Que história é essa?", brincou um usuário da rede social. "Ele rindo real da situação", apontou outro. "Não esperava por isso", disparou uma terceira pessoa.

O humorista brincou sobre a situação em uma publicação feita no perfil de "Hugo Gloss". "Metrô bem mais rápido no fim da tarde".