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Nicolas Prattes posa com a mãe em pré-estreia de filme
Longa-metragem chega aos cinemas no dia 16 de abril
Rio - Nicolas Prattes marcou presença na pré-estreia do filme "O Advogado de Deus" na noite desta terça-feira (7). Protagonista do longa-metragem, o ator de 28 anos posou com a mãe, Giselle Prattes, para os fotógrafos que estavam no local.
Baseado no livro homônimo escrito por Zíbia Gasparetto, a produção conta a história de Daniel, um advogado íntegro que assume o caso de Alberto em uma disputa por herança e acaba descobrindo uma ligação com o rapaz na vida passada.
"O Advogado de Deus" estreia nos cinemas no dia 16 de abril.
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