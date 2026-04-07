Bella Campos surge de biquíni em passeio de barco pelo Rio - Reprodução Instagram

Bella Campos surge de biquíni em passeio de barco pelo RioReprodução Instagram

Publicado 07/04/2026 18:10

Rio - Bella Campos dividiu com os seguidores registros de um dia de descanso no Rio de Janeiro. A atriz publicou, nesta terça-feira (6), uma sequência de fotos em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, ela surge usando um biquíni verde estampado durante um passeio de barco, aproveitando o sol e o mar. Os cliques mostram momentos descontraídos ao lado de amigos, com direito a mergulho e contemplação da paisagem da cidade.

Recentemente, a artista também publicou conteúdos dos bastidores da série “A Mulher na Cama”. No projeto, ela volta a contracenar com Paolla Oliveira, parceria já vista em “Vale Tudo”. “Todo mundo querendo saber se as vovós estão casadas e as vovós estão assim no set", afirmou.