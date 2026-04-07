Bella Campos surge de biquíni em passeio de barco pelo RioReprodução Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Bella Campos dividiu com os seguidores registros de um dia de descanso no Rio de Janeiro. A atriz publicou, nesta terça-feira (6), uma sequência de fotos em seu perfil no Instagram.
Nas imagens, ela surge usando um biquíni verde estampado durante um passeio de barco, aproveitando o sol e o mar. Os cliques mostram momentos descontraídos ao lado de amigos, com direito a mergulho e contemplação da paisagem da cidade.
Recentemente, a artista também publicou conteúdos dos bastidores da série “A Mulher na Cama”. No projeto, ela volta a contracenar com Paolla Oliveira, parceria já vista em “Vale Tudo”. “Todo mundo querendo saber se as vovós estão casadas e as vovós estão assim no set", afirmou.
fotogaleria
Bella Campos surge de biquíni em passeio de barco pelo Rio
Bella Campos surge de biquíni em passeio de barco pelo Rio
Bella Campos surge de biquíni em passeio de barco pelo Rio
Bella Campos surge de biquíni em passeio de barco pelo Rio
Bella Campos surge de biquíni em passeio de barco pelo Rio