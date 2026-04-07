Bella Campos surge de biquíni em passeio de barco pelo RioReprodução Instagram
Bella Campos surge de biquíni em passeio de barco pelo Rio
Cliques mostram momentos descontraídos ao lado de amigos, com direito a mergulho e contemplação da paisagem da cidade
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