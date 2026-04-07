Brunna Gonçalves detona Felipe Amorim por polêmica com Ludmilla - Reprodução / Instagram

Brunna Gonçalves detona Felipe Amorim por polêmica com LudmillaReprodução / Instagram

Publicado 07/04/2026 11:37

Rio - Mulher de Ludmilla , a dançarina Brunna Gonçalves detonou Felipe Amorim após polêmica com a cantora. Através das redes sociais, na manhã desta terça-feira (7), a ex-BBB saiu em defesa da amada, sugerindo que o cantor esteja "ficando doente por engajamento", devido o marketing adotado por ele.

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"As pessoas estão ficando doentes por engajamento!!! Vamos ter mais responsabilidade na hora de fazer marketing, galera. Ainda mais quando envolve o nome e a imagem de outra pessoa que nem escolheu estar ali! Nem tudo que viraliza vale a pena! Bom dia", escreveu Brunna, ao republicar nos stories do Instagram o vídeo do influenciador digital Eddy Silva, que falou sobre o caso.

Entenda

A polêmica iniciou nesta segunda-feira (6), após Felipe responder uma 'Caixinha de Perguntas' no Instagram sobre qual feat ele menos gostou de fazer. "Rapaz, vocês gostam de uma pergunta difícil de responder, né? Não é que eu não tenha gostado de fazer, mas foi mais decepcionante para mim foi o feat que eu gravei com o Dennis DJ e com a Ludmilla. Eu nem consegui ter um contato com ela e a gente estava gravando uma música juntos".

"Falei: 'Caramba, como eu estou gravando uma música com alguém e tenho zero contato?'. Eu fui para o Rio de Janeiro, estava realizando um sonho gravando com essa galera gigante e nem falou comigo, foi embora... fiquei 'caramba, o que eu vim fazer aqui...' fiquei decepcionado, mas amo o trabalho dela", disse ele, na ocasião. Em 2024, os três lançaram a música "Jogadora Cara".

Depois da repercussão, o cantor alegou que a declaração não passou de "marketing" para a próxima parceria dos dois. "Galera, vocês caíram direitinho. Qual é a chance de eu ter gravado com a Ludmilla e não ter falado com ela? Pelo amor de Deus. Quando o Dennis falou para mim que a música ia ser eu e a Ludmilla, foi uma alegria, tanto para mim quanto para toda a minha equipe. Caramba, vamos gravar com a Ludmilla. Foi muito especial", falou.

"Foi muito especial. Ludmilla é uma pessoa super gente boa, já fui em after na casa dela. E foi tão especial que a gente está gravando outra música junto. Lud, um beijão. Obrigado por essa participação, por esse feat", complementou o artista.

Na mesma rede social, Ludmilla também se pronunciou. A cantora destacou que o marketing não foi combinado com ela e nem com sua equipe anteriormente. A artista, então, demonstrou insatisfação com a situação. "Esse marketing não foi alinhado nem comigo nem com a minha equipe. Eu não estou de acordo, eu não gostei do que foi feito. Fico bastante chateada por ver o quanto é fácil inventar qualquer coisa a meu respeito e a galera acredita e replica e comenta como se fosse verdade".