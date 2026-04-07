Ludmilla e Felipe Amorim - Reprodução do Instagram

Ludmilla e Felipe Amorim Reprodução do Instagram

Publicado 07/04/2026 08:02

Rio - Ludmilla quebrou o silêncio e se manifestou sobre a declaração feita por Felipe Amorim de que a parceria com ela na faixa "Jogadora Cara", lançada em 2024, foi "decepcionante". A cantora destacou que a declaração feita pelo cantor fazia parte de um marketing, que não foi combinado com ela nem com sua equipe anteriormente, de uma música. Sendo assim, a artista demonstrou sua insatisfação com a situação.

"Esse marketing não foi alinhado nem comigo nem com a minha equipe. Eu não estou de acordo, eu não gostei do que foi feito. Fico bastante chateada por ver o quanto é fácil inventar qualquer coisa a meu respeito e a galera acredita e replica e comenta como se fosse verdade", afirmou Lud, em um vídeo publicado no Instagram Stories.

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Ludmilla se pronunciou após Felipe Amorim dizer que uma parceria com ela foi “decepcionante” e revelou que tudo não passava de marketing para um novo projeto com participação dela:



“Não foi alinhado comigo nem com minha equipe. Não Gostei. É mentira, pessoal. Foi só… pic.twitter.com/fXtj4EmCJY — turmapop #BBB26 (@turmapop) April 6, 2026

No X, antigo Twitter, a cantora publicou: "O marketing que fizeram hoje foi super infeliz, não foi alinhado comigo e nem com a minha equipe, não foi nada legal. O combinado foi outro. Eu não curti". Felipe comentou a publicação: "Para deixar claro: ter a Ludmilla nesse projeto sempre foi um sonho enorme pra mim. Minha equipe errou, mas já estamos 100% alinhados. Seguimos juntos".

Pra deixar claro: ter a Ludmilla nesse projeto sempre foi um sonho enorme pra mim. Minha equipe errou, mas já estamos 100% alinhados. Seguimos juntos — Felipe Amorim (@felipeamorimofc) April 7, 2026

O cantor também se manifestou sobre o caso no Instagram. "Galera, vocês caíram direitinho. Qual é a chance de eu ter gravado com a Ludmilla e não ter falado com ela? Pelo amor de Deus. Quando o Dennis falou para mim que a música ia ser eu e a Ludmilla, foi uma alegria, tanto para mim quanto para toda a minha equipe. Caramba, vamos gravar com a Ludmilla. Foi muito especial", disse.

"Foi muito especial. Ludmilla é uma pessoa super gente boa, já fui em after na casa dela. E foi tão especial que a gente está gravando outra música junto. Lud, um beijão. Obrigado por essa participação, por esse feat", acrescentou.