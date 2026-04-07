"Esse marketing não foi alinhado nem comigo nem com a minha equipe. Eu não estou de acordo, eu não gostei do que foi feito. Fico bastante chateada por ver o quanto é fácil inventar qualquer coisa a meu respeito e a galera acredita e replica e comenta como se fosse verdade", afirmou Lud, em um vídeo publicado no Instagram Stories.
VISH!
Ludmilla se pronunciou após Felipe Amorim dizer que uma parceria com ela foi “decepcionante” e revelou que tudo não passava de marketing para um novo projeto com participação dela:
No X, antigo Twitter, a cantora publicou: "O marketing que fizeram hoje foi super infeliz, não foi alinhado comigo e nem com a minha equipe, não foi nada legal. O combinado foi outro. Eu não curti". Felipe comentou a publicação: "Para deixar claro: ter a Ludmilla nesse projeto sempre foi um sonho enorme pra mim. Minha equipe errou, mas já estamos 100% alinhados. Seguimos juntos".
Pra deixar claro: ter a Ludmilla nesse projeto sempre foi um sonho enorme pra mim. Minha equipe errou, mas já estamos 100% alinhados. Seguimos juntos
O cantor também se manifestou sobre o caso no Instagram. "Galera, vocês caíram direitinho. Qual é a chance de eu ter gravado com a Ludmilla e não ter falado com ela? Pelo amor de Deus. Quando o Dennis falou para mim que a música ia ser eu e a Ludmilla, foi uma alegria, tanto para mim quanto para toda a minha equipe. Caramba, vamos gravar com a Ludmilla. Foi muito especial", disse.
"Foi muito especial. Ludmilla é uma pessoa super gente boa, já fui em after na casa dela. E foi tão especial que a gente está gravando outra música junto. Lud, um beijão. Obrigado por essa participação, por esse feat", acrescentou.