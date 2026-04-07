Ana Clara - Reprodução do Instagram

Ana ClaraReprodução do Instagram

Publicado 07/04/2026 08:29

Rio - Ana Clara Lima, de 28 anos, esbanjou beleza e boa forma ao compartilhar um clique de biquíni no Instagram, nesta segunda-feira (6). Na imagem, a apresentadora do "Big Show", do Multishow, aparece curtindo um passeio de barco em Trancoso, na Bahia, e exibe as curvas perfeitas.

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Ana também publicou outros cliques da viagem que fez para participar da despedida de solteira da amiga, Gabriela Barros. "A última dança de Gabi no fim de semana", escreveu ela na legenda da publicação.

A apresentadora recebeu vários elogios dos fãs. "Lindona", comentou um admirador da ex-BBB. "Uma grande gostosa", disse outro. "Que corpo lindo, Ana Clara", opinou uma terceira pessoa. Outros comentários como "maravilhosa", "seria" e "perfeita" também foram publicados.